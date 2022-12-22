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Bakan Akar'dan 'Yunanistan' tepkisi

GÜNDEM 22.12.2022, 00:22
Bakan Akar'dan 'Yunanistan' tepkisi

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı; Millî Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze'nin katılımıyla Kayseri'de gerçekleştirildi. Bakan Akar, Yunanistan'ın provokatif eylem ve söylemlerine tepki gösterdi.KAYSERİ (İGFA) - "Üçlü Görüşme Sonuç Bildirgesi"nin imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Akar, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın bu yıl 9'uncusunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, dost, kardeş ve müttefik ülkeler Azerbaycan ve Gürcistan'ın Savunma Bakanlarını Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Akar, Azerbaycan'ı "iki devlet, tek millet" anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz "can kardeşimiz" olarak nitelendirdi.

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın oluşturduğu sinerjinin bölgede büyük etki uyandırdığını aktaran Bakan Akar, barış dolu bir geleceğin tesis edilmesi düşüncesinden hareketle üç ülke arasındaki iş birliği, savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi dâhil olmak üzere artarak devam ettiğini söyledi.

ERMENİSTAN FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRMELİ

Küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı günümüzde Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında tesis edilen iş birliğinin tüm ülkelere örnek olacak nitelikte olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "İnanıyorum ki geliştirdiğimiz dostluk, dayanışma ve iş birliği, bölgede kalıcı barış ve istikrara olumlu katkılar sağlayacaktır." dedi.

Ermenistan'ın uzatılan barış ve dostluk elini tutmasının gerekliliğine vurgu yapan Bakan Akar,  Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada her zaman barış, huzur ve istikrardan yana olduğunu belirtti. Bakan Akar, Türkiye'nin bu süreçteki en önemli katkılarından birinin tüm dünyayı tehdit eden gıda krizinin aşılmasında gerçekleştiğini hatırlattı.

https://youtu.be/x8983bQN1GA

YUNANİSTAN’IN PROVOKATİF EYLEM VE SÖYLEMLERİ

Ege’deki gelişmelere de değinen Bakan Akar, "Türkiye barış ve istikrar için böylesine gayret gösterirken komşumuz Yunanistan ise istikrarsızlığı körükleyen provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı ve saldırgan politikalarına maalesef devam etmektedir." diye konuştu. Akar, Yunanistan'ın her geçen gün saldırgan politikalarına yeni provokasyonlar eklediğini kaydetti.

"Son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında NATO görevi yapan, hem de silahsız olarak, uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır" diyen Bakan Akar, "Gerekli karşılık uçaklarımız tarafından verilmiştir. Bu düşmanca tavır Yunanistan'ın NATO’nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. Beklentimiz Yunan siyasilerin iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhâl vazgeçmeleri, sağduyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları, buna gayret göstermeleri ve problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmalarıdır" dedi.

TERÖRİSTLERİN İNLERİ BAŞLARINA YIKILACAK

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin yurt içi ve sınır ötesinde azim, kararlılık ve başarıyla devam ettiğini belirterek, "Teröristlerin inlerinin başlarına yıkılacağı" mesajını verdi. Bakan Akar, "Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. TSK, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri almıştır, bundan sonra da alacaktır." dedi.

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