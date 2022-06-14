Bakan Akar'dan Yunan parlamentere sert tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Parlamenter Asamblesi Toplantısı'nda soruları cevapladı. Bakan Akar, bir Yunan parlamenterin "Kıbrıs’ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor!” şeklindeki ifadelerine sert tepki gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı İstanbul'da başladı.

Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Raporu’nun görüşülmesinin ardından açılış oturumunda Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da hitap ederek Türkiye’nin savunma ve güvenlik konularındaki yaklaşımlarını paylaştı.

Konuşmasının ardından Bakan Akar, parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

Litvanyalı ve İspanyol milletvekillerinin Ukrayna’daki gelişmeler ve NATO bağlamındaki sorularına cevap veren Bakan Akar, Yunan bir parlamenterin sorusu sırasında “Kıbrıs’ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor!” ifadesini kullanması üzerine sert tepki gösterdi.

“Kıbrıs’ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Türkiye Kıbrıs’ın kuzeyinde işgalci değildir" diyen Bakan Akar, "Orada 1974’e kadar katliamlar, darbeler yapıldı. Rumların dâhil hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974’te Barış Harekâtı’nı yaptık. 1974’ten şu ana kadar hem güney hem kuzey barış ve huzur içinde yaşıyor. Bunu görmek lazım. Yanlı olmamak lazım. 2014’te BM’nin Annan Planı’nı çözüm olsun diye tüm eksikliklerine rağmen Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi" dedi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin 40 bin insanımızı öldürdüğünü, FETÖ’nün 251 kişiyi katlettiğini vurgulayan Bakan Akar, “Biz terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmak için yoğun şekilde gayret gösteriyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bizim başka bir amacımız yok. Eğer siz bizim mücadele ettiğimiz, halkımıza zarar veren, 40 bin kişiyi öldüren, 251 kişiyi katleden PKK/YPG’ye, FETÖ’ye orada kampta yer verirseniz bunun adı müttefiklik olmaz, bu dostluğa aykırıdır. Bu durum ittifaka da zarar verir, müttefiklik ruhuna da aykırıdır“ açıklamasında bulundu.

LAVRİON KAMPINI BİLMEYEN YOK

Yunan parlamenterin “Öyle bir şey yok” demesi üzerine Bakan Akar, “Yok demeyin. Yunanistan’daki Lavrion Kampını bilmeyen yok. Aynı şekilde İsveç’te de PKK/YPG’liler her şeyi yapıyor. Bunun ne insanlık ne demokrasi ne de insan hakları ile alakası var. Teröristlere bu kadar fırsat verilirse bizim de bu insanlarla beraber olmayı istemememiz gayet normal” diye konuştu.

Başka bir Yunan milletvekilinin “Türk Hava Kuvvetleri Yunan adalarının üzerinden uçuyor.” sözleri üzerine de Bakan Akar, “Yunan uçakları 27 Nisan’da ana karamıza gelerek Datça, Didim, Dalaman’da hava sahamızı ihlal etti. Siz o kadar kilometre uzaktan, Yunanistan’ın ana karasından, Türkiye’nin ana karasına gelip hava sahamızı ihlal edeceksiniz, bundan sonra bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bunların radar görüntüleri var, müttefik ülkelerle de paylaştık. Biz de 28 Nisan’da bunların karşılığını verdik” dedi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1536714566213812228 YUNAN NEZAKETİNE UYGUN DEĞİL

Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlerin çözümünün görüşmelerle olabileceğini tekrar vurgulayan Bakan Akar, “Biz her zaman ve ısrarla sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğumuzu ifade ettik. Bunların birincisi İstişari Görüşmeler, diğeri Ayrıştırma Usulleri üçüncüsü ise Güven Artırıcı Önlemler toplantıları. Güven Artırıcı Önlemler toplantılarını önemsiyoruz. Çünkü sorunların tarihî, hukuki, siyasi birçok boyutu var. Uzmanların bir araya gelerek bunları detaylı çalışması lazım" diye konuştu.

Bakan Akar’ın sert cevaplarının ardından Yunan parlamenterlerden birinin “Size teşekkür etmeyeceğim” demesi üzerine Bakan Akar, “Bu Yunan nezaketine uygun bir davranış değil!” karşılığını verdi.