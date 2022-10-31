Bakan Akar'dan tahıl sevkiyatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru ile ilgili yaşanan son gelişmelerin ardından bu akşam Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşeceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı için Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gelişinde askerî törenle karşılanan Bakan Akar, Onur Kıtasını selamlayarak Şeref Defteri’ni imzaladı. Bakan Akar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustosta yapılan Yüksek Askerî Şura Toplantısı ile göreve başlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni komuta kademesine de görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının sahadaki son duruma ve çalışmalara ilişkin bilgi verdiği toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhından katıldığı toplantıda savunma ve güvenlik konularına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, 29 Ekim'de Sivastopol’de gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişimini geçici olarak durdurduğuna ilişkin açıklamasının ardından yaşanan gelişmelere değinen Bakan Akar "Böyle bir durumda gemilerin intikali gecikecek, limanlardaki yığılma daha da yoğunlaşacak. İhtiyaç sahipleri zaten acil olarak tahılları bekliyordu. Bu durumda sıkıntı daha da artacak." diye konuştu.

https://youtu.be/hCdRR8hFC9E

Bu sorunun çözümünün önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki görüşmelerine vurgu yapan Bakan Akar, "Ukraynalı yetkililerle de görüşüyoruz, akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu ile de görüşeceğiz. Biz yine her zaman olduğu gibi barıştan, uzlaşmadan, işlerin normal yürümesinden yana çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

409 GEMİ İLE 9,3 MİLYON TON TAHIL TAŞINDI

Bakan Akar, oluşturulan tahıl koridoru kapsamında şu ana kadar 409 gemi ile yaklaşık 9,3 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarından taşındığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunun devam etmesi lazım. Bu inisiyatifin askıya alınması ne Rusya’nın ne Ukrayna’nın ne de kimsenin yararına olacak. Bununla ilgili Ukrayna Savunma Bakanı ve Rusya Savunma Bakanı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Onlarla görüşüp bu inisiyatifin devam etmesini sağlamaya gayret göstereceğiz. Bu inisiyatifin askıya alınması tüm insanlığı etkiliyor. Taraflara kararlarını gözden geçirmelerini hatırlatıyoruz. Türkiye olarak hem ateşkes hem tahıl inisiyatifi konusunda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, yapma gayreti içindeyiz. Bir an önce çatışmanın sona ermesi için de bize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesi lazım.”