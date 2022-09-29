Bakan Akar'dan Şırnak Valiliği'ne ziyaret

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak Valiliği'ni ve belediyeyi ziyaret etti.ANKARA (İGFA)- Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile gittiği Şırnak’ta Valiliği ziyaret etti.

Şırnak Valiliği'ne gelişinde Vali Osman Bilgin ve diğer yetkililerin yanı sıra kentin kanaat önderleri tarafından karşılanan Bakan Akar daha sonra kentteki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret sırasında kentin kanaat önderleri, Bakan Akar ve Komutanlara ziyaret için teşekkür ederek “Allah’ın izniyle ölüme kadar biz Sayın Cumhurbaşkanı ve sizinle beraber çalışacağız. Ne kadar gücümüz varsa sizinle beraber çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Buradan Şırnak Belediyesine geçen Bakan Akar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka’yı ziyaret etti.

https://youtu.be/lP_ONcCGumQ