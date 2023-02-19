Bakan Akar'dan sınır iddialarına sert tepki!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattında havadan ve karadan incelemelerde bulunurken, “Sığınmacı Akını” iddialarını yalanladı.HATAY (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketi"nin hemen ardından "Depremde ağır hasar gören Hatay'a Suriyeli sığınmacı akını olduğu" ve "Sınırlardan kitle hâlinde geçişlerin yaşandığı" iddiaları özellikle sosyal medyadaki bazı hesaplar tarafından servis edilmeye başlandı.

Millî Savunma Bakanı Akar da beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarında denetlemelerde bulundu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre ilk olarak Yayladağı Sınır Kapısı'na giden Bakan Akar buradaki faaliyetleri yerinde gördü. Kapıdaki gümrük muhafaza yetkililerine "Suriyeli sığınmacı" iddialarını hatırlatan Bakan Akar'a görevliler, "Buradan herhangi bir giriş yok. Aksine, kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına tek yönlü olarak kesin dönüşleri var." yanıtını verdi.

Bakan Akar daha sonra Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uygun Hudut Karakoluna geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Hudut tekmili de alan Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin brifingi dinledi, talimat verdi.

Bakan Akar'ın "Sığınmacıların Türkiye'ye geçişlerinin arttığı" iddiasını hatırlatması üzerine hudut bölük komutanı ile hudut karakolu komutanı "Sorumluluk sahamızın tamamı termal kameralar, insansız hava araçları ile 7/24 esasıyla izlenmektedir. Hudutta bir hareketlilik yok. Şu anda herhangi bir geçiş teşebbüsü söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından sınır hattının sıfır noktasındaki 1100 rakımlı Denizgören Hudut Karakoluna geçti.

Söz konusu iddiaların hatırlattığı bölge köylerindeki vatandaşlar ve muhtardan da aynı karşılığı alan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bazı fitne fesat yuvaları 'sınırlardan sığınmacı akını' olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldık, yerinde incelemelerde bulunduk. Türkiye'ye yoğun geçiş olduğu iddiasının aksine tek yönlü yani Türkiye'den Suriye'ye doğru Suriyeli vatandaşların geçtiğini ifade ettiler. Depremde ailesini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirttiler. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür. Dolayısıyla aldığımız bilgiler kapsamında, kitle hâlinde ne hudutlardan ne de sınır kapılarından ülkemize geçiş söz konusudur."

https://youtu.be/vQjfJIhgD5M