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Bakan Akar'dan NATO uyarısı! 'Evet' dememiz mümkün değil

GÜNDEM 27.06.2022, 17:06
Bakan Akar'dan NATO uyarısı! 'Evet' dememiz mümkün değil

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç ve Finlandiya’ya NATO Uyarısında bulundu. Bakan Akar, “Teröristlere verdikleri desteği tamamen kesmeden NATO üyeliğine ‘Evet’ dememiz mümkün değil” dedi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akar’ın talimatlar verdiği toplantıda Kuvvet ve Ordu Komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini belirten Bakan Akar, “Bizim işimizin adı: ‘savunma ve güvenlik’. Ülkemizi karada, denizde, havada savunmak, milletimizin güvenliğini sağlamak. Bununla birlikte haklı davalarında dost ve kardeş ülkelerin yanında bulunmak, onlara destek vermek. Bunun yanı sıra bölge ve dünya barışına katkı sağlamak. Bunlar için çalışıyoruz. Bu konularda yaptıklarımız ortada.” ifadelerini kullandı.

MANTIK KATLİAMI

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği talebine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’ya gideceklerini belirterek, "NATO’da önümüzdeki en önemli konulardan biri İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya kabul edilip edilmeme konusu. NATO’da tüm kararlar oy birliğiyle alındığı için Türkiye’nin ‘hayır’ demesiyle iki ülke NATO’ya giremez. Bizim NATO’nun açık kapı politikasına, karşı duruşumuz söz konusu değil. NATO genişlesin ama ilkeli bir şekilde genişlesin. NATO kurallarına, âdetlerine, geleneklerine uygun olsun bu genişleme" dedi.

https://youtu.be/8IWPUeYFzeE

Terörün NATO’ya yönelik en önemli tehditlerin arasında yer aldığına vurgu yapan Bakan Akar, “Yıllardan beri Türkiye olarak terörle karşı karşıyayız. Masum insanların canlarına kasteden terör belası ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Siz bizim bu somut mücadelemize katılmayacaksınız, katılmadığınız gibi teröristlere destek vereceksiniz, bunlar için güvenli ülke olacaksınız, size sığınacaklar, onlara maddi-manevi destek sağlayacaksınız, akıl vereceksiniz. Ondan sonra ‘Ben NATO’ya gireceğim.’ Niçin? ‘Bana saldırı olursa Türkiye bana yardım etsin.’ diye. NATO’ya girmenin anlamı bu. Bu konudaki bencilliğin, mantık katliamının açıkça görülmesi lazım. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklar olarak söylediğimiz şey bu. Bu süreç, görüşmeler devam ederken bir de parmağını gözümüze sokar gibi terörist elebaşının fotoğrafı duvarlara yansıtıldı. Bu nasıl bir anlayış? ‘Ben bildiğimi yaparım.’ demek bu. Sen bildiğini yaparsan biz de bildiğimizi yaparız" diye konuştu.

Bunu tüm muhataplarıyla da paylaştıklarını aktaran Bakan Akar, “Bizim; Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya kabulü ile ilgili teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamıyla kesmeden, bunları somut adımlarla, uygulamalarla göstermeden ‘evet’ dememiz mümkün değil. Aynı zamanda gizli ambargonun da kaldırılması kendileriyle yaptığımız görüşmelerde ortaya koyduğumuz görüşümüzdür.” dedi.

Terörle mücadele konusuna da değinen Bakan Akar, mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

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