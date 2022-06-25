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Bakan Akar'dan MHP Kayseri'ye ziyaret
GÜNDEM 25.06.2022, 08:39
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığını ziyaret ettiMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Kayseri'deki ziyaretleri çerçevesinde Milliyetçi Haraket Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP MYK Üyesi Ahmet Savaş Çolak, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve MHP il Yöneticileri tarafından karşılandı.
Bakan Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İl Başkanı Andan İncetoprak ve MHP İl yöneticileri ile bir süre sohbet ettikten sonra MHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.
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