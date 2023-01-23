Bakan Akar'dan İsveç'e sert tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. "Taahhütlerini yerine getirmelerini, iğrenç ve alçak sonlandırmalarını bekliyoruz. Bunlar yapıldığı takdirde bizim hiçbir sorunumuz yok" dedi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar başkanlığındaki toplantı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan; Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile ordu ve birlik komutanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİK SÜRECİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine de değinen Bakan Akar, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklediğini belirtti.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın düşmanı olmadığını, iki ülkenin NATO üyeliğinin karşısında durmadığını ifade eden Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Onlar nasıl ki kendi ülkelerini savunmak için NATO ile iş birliği yapmak istiyorsa biz de terörle mücadele konusunda bizimle iş birliği yapılmasını, bize destek verilmesini istiyoruz. Onlar kendi ülkelerinin savunması ve güvenliği için bizden destek istiyorlar fakat bizim terörle mücadele konusundaki taleplerimizi reddediyorlar. Orada Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza, bayrağımıza, Kur'an-ı Kerim'e, kutsal değerlerimize karşı her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten gelmek; bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net, belli. Biz bir an önce İsveç ve Finlandiya'nın devletin gücünü, kuvvetini göstererek taahhütlerini yerine getirmelerini ve iğrenç, alçak girişimleri de sonlandırmalarını bekliyoruz. Bunlar yapıldığı takdirde bizim hiçbir sorunumuz yok."

https://youtu.be/Dw33wOm2YwA