Bakan Akar'dan Babacan'a sert tepki!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın başarılarında büyük payı olan İHA/SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınadı. Bakan Akar, Ali Babacan'ın SİHA açıklamasına tepki göstererek, "siyasete malzeme edilmemeli" dedi.ANKARA (İGFA) - İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmesinin ardından Londra’daki temaslarını tamamlayarak Çekya’nın başkenti Prag’a geçen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın söylemlerine sert tepki gösterdi.

Bakanlığın internet sitesinden aktarılan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi aleyhinde söylemler ile yerli ve millî savunma sanayisine yönelik açıklamalar hatırlatıldı.

Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri sinsi, siyasi kaygı ve gayelerle, fitne ve fesatla tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını belirten Bakan Akar, "Anlamsız bahanelerle TSK’nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK’nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA’lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz" dedi.

Daha önce de defalarca gerekçeleri ve kapsamı açıklanmış konularda birtakım asılsız iddia ve ithamları siyasi rant sağlama amacıyla tekrar tekrar gündeme getirenleri “ibretle izlediklerini” dile getiren Bakan Akar, güçlü ordusu olmayan milletlerin sonunun hüsran olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkin faaliyetlerini icra ettiğini vurgulayan Bakan Akar, ordunun tüm mensuplarının bu gerçeklik ile vatanı savunmanın omuzlarına yüklediği yüksek sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve kendisine verilen her türlü görevi eksiksiz yerine getirme gayretinde olduğunu ifade etti.



"Elde edilen tüm başarılarda da en büyük pay, kahraman ve fedakâr personelimizin ve onları sevk ve idare eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere komuta kademesinindir" diyen Bakan Akar, "Tabii bununla birlikte yerli ve millî savunma sanayimiz tarafından üretilen yüksek teknolojiye sahip silah sistemlerinin, özellikle dünyanın da takdirini kazanmış İHA/ SİHA’ların da bu başarılardaki payı büyüktür” mesajı verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki İHA/SİHA/TİHA’ların son dönemde icra edilen tüm harekât ve operasyonlarda adeta bir “oyun değiştirici” olarak rol aldığına dikkati çeken Bakan Akar, şunları kaydetti:



“Savunma sanayisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yerlilik ve millîlik oranının yüzde 80’lere çıktığı bu dönemde Bayraktar İHA’lar, SİHA’lar ve Fırtına obüsler ile elde edilen başarıların milletimiz nezdinde gurur kaynağı olması ve bunların rakip ülkeleri pekâlâ rahatsız etmesi olağan bir durumdur. Ancak yurt içinden bazılarının ülkemizin savunma sanayisi alanında ulaştığı bu seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez, büyük bir talihsizlik, yerli ve millî emek ve başarıya saygısızlıktır. Ülkemizin göz bebeği ordumuzun her türlü günlük polemiklerin ve siyasi ihtirasların dışında tutulması, siyasete malzeme edilmemesi herkesten en doğal beklentimizdir. Millet iradesinin temsilcisi olması gerekenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zamankinden daha fazla moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğu bir dönemde kahraman ordumuzu ve şerefli mensuplarını hedef alan yaklaşımlarını şiddetle kınıyoruz.”

BABACAN NE DEMİŞTİ?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında Baykar'la ilgili gelen soru üzerine, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" demişti.