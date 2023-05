Bakan Akar'dan ASPİLSAN'da 'yerli ve milli' vurgusu

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ASPİLSAN Enerji'de düzenlenen "AFGM Genel Sipariş Sözleşmesi Protokolü ve MAN Türkiye AŞ İyi Niyet Sözleşmesi İmza Töreni"ne katıldı. Törende konuşan Bakan Akar, Kayseri'nin önemli bir savunma sanayi tesisine ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.KAYSERİ (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin stratejik öneme sahip birçok silah sistemini, yazılımını ve tasarımını geliştirebildiğini dile getirdi.

Ülkenin insan kaynağını en iyi şekilde değerlendirerek kendine özgü tasarımlarla bu yolda ilerlendiğinin altını çizen Bakan Akar, her zaman ifade edildiği gibi, başta savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda yerli ve millî üretim yapmak bizler için bir tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade ederek, "Bu coğrafyada var olabilmek; etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmaktan geçer. Güçlü ordu için güçlü savunma sanayisine sahip olmamız gerektiği de apaçık ortada. Yerli ve millî ürünlerimizin ordumuza sağladığı yüksek öz güven ve motivasyonla bugün TSK, umudunu bizlere bağlamış olan mazlum ve mağdurlara yardım elini uzatmakta, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde barış, huzur ve istikrara katkı sağlamaktadır. Ülkemizin, bu faaliyetleri başarıyla devam ettirebilmesi için her alanda güçlü olmaktan başka çaresi yok. İhtiyaç duyduğumuz teknolojileri yerli ve millî imkânlarla üretmek de bizim için bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir. Yerli ve millî savunma sanayimizin belirlenen hedeflere ulaşması için üretilen her ürün, gerçekleştirilen her proje, yapılan her iş birliği anlaşması ve her toplantının işlevselliğine, alınan kararların uygulanabilirliğine önem veriyoruz" diye konuştu.

https://youtu.be/khFQmG1ULBk

Bakan Akar, Askerî Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin ve MAN Türkiye AŞ Otobüs Geliştirme Dış Donanım Müdürü Ahmet Ömer Acer arasında sözleşme imzalandı.

Yapılan iş birliği anlaşmalarının hayırlı olmasını dileyen Bakan Akar, A400M uçaklarının retrofit faaliyetlerinin de Kayseri'de yapıldığını anımsatarak, "Bu iş birliği anlaşmalarıyla da Kayseri'miz, yeni bir başarı hikâyesi daha yazacak. Anadolu'nun parlayan yıldızı Kayseri'mizin bu potansiyeliyle iftihar ediyoruz. Böylece Kayseri istikbale emin adımlarla ilerliyor. Burada en büyük pay azim ve karalılıkla çalışan sizlerindir" diye konuştu.