Bakan Akar, Cezayir Bağımsızlık Günü resepsiyonunda

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cezayir Bağımsızlık Günü Resepsiyonuna katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Cezayir Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı.

İki ülke ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Bakan Akar, "kardeşimiz", "stratejik ortağımız" olarak nitelendirdiği Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasının 68'inci yıl dönümünü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cezayir ve Türkiye arasında geçmişe dayanan ilişkilere, ortak tarih ve kültüre vurgu yapan Bakan Akar, iki ülke arasında savunma, güvenlik, savunma sanayi, askerî eğitim iş birliği konularında çalışmaların devam ettiğini aktardı. Bakan Akar, "Türkiye ve Cezayir arasındaki iş birliği sadece ülkelerimize, Silahlı Kuvvetlerimize değil aynı zamanda bölge barışına da önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Cezayir Büyükelçisi Sofiane Mimouni'nin de konuştuğu resepsiyonda, Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasının 68'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pasta protokol üyeleri tarafından kesildi.

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