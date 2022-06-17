Son Dakika

Bakan Akar: Bir taraftan 'güçlenelim' deniliyor diğer taraftan silah 'ambargosu' uygulanıyor

GÜNDEM 17.06.2022, 11:28
Bakan Akar: Bir taraftan 'güçlenelim' deniliyor diğer taraftan silah 'ambargosu' uygulanıyor

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO karargâhında gazetecilerin sorularını cevapladı, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından bir araya geldiği gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gerek toplantı kapsamındaki oturumlarda gerekse ikili görüşmelerinde Türkiye’nin görüşlerini paylaştıklarını belirten Bakan Akar, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

Görüşmelerde diğer konularla birlikte terörle mücadelede iş birliğinin önemini ve Türkiye’ye savunma sanayi alanında uygulanan kısıtlamaları dile getirdiklerini aktaran Bakan Akar, “Bu kısıtlamaların NATO’ya da zarar verdiğini, bunun müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını belirttik. NATO’daki tüm sorumluluklarımızı 70 yıldır yerine getirdik, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte millî hak ve menfaatlerimizi de korumaya devam edeceğimizi açıkça ortaya koyduk.” diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yönelik sürece ilişkin soru üzerine Bakan Akar, “Türkiye olarak NATO’nun güvenliğinin merkezinde olan NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan aktif ve yapıcı bir üyesiyiz. Biz NATO’nun genişlemesini, hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlı ve önemli buluyoruz.” diye konuştu.

https://youtu.be/nBz_w-6atmk

NATO’nun kuruluş ilkeleri çerçevesinde gerçek müttefiklik ruhu ile hareket etmenin önemini işaret eden Bakan Akar, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu belirterek, "En büyük mücadele alanlarından birisi de terörizm. NATO’nun kuruluş ilkeleri bölgesel ve küresel istikrar ve güvenlik için her türlü terör örgütü ile mücadeleyi gerektiriyor. Bu konuda iş birliği ve dayanışmayı şart koşuyor. NATO’nun geleneklerinde, temel dokümanlarında, çalışma esaslarında var olan bir husus bu. Birden fazla terör örgütü ile aynı anda mücadele eden tek NATO üyesi ülke, Türkiye. Diğer taraftan Avrupa ile terörizm arasındaki son engel. Biz Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde terörle mücadele ederken vatandaşlarımızı, ülkemizi koruyor bununla birlikte teröristlerin Avrupa’ya sirayet etmesinin de önüne geçiyoruz" dedi.

AKILLARA ZİYAN BİR DURUM

Bununla ilgili kanıtları da görüşmelerde muhataplarına sunduklarını aktaran Bakan Akar, “İsveç yapımı AT-4 tanksavar silahı var. Teröristler tarafından kullanılan bu silahlardan Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarımızda çok sayıda ele geçirdik. Bunların fotoğraflarını, seri numaralarını hepsini görüşmelerimizde ortaya koyduk” dedi.

Söz konusu ülkelerdeki terör örgütü yanlısı gösterileri, teröristlerin iade süreçlerindeki olumsuzlukları da hatırlatan Bakan Akar, “Terör örgütlerine her türlü desteği verip ondan sonra da ortak savunma örgütünde bir müttefik olarak yer alma talebinin büyük bir tutarsızlık olduğunu değerlendiriyoruz.” ifadesini kullandı.

Bazı müttefik ülkelerin Türkiye’ye karşı savunma sanayisinde uyguladığı ambargoya dikkati çeken Bakan Akar, “Bir taraftan ‘Güçlenelim, kuvvetlenelim, NATO’ya yönelik her türlü tehdide karşı bir olalım.’ deniliyor diğer taraftan da Türkiye’ye karşı silah ambargosu uygulanıyor. Bunun yanında da terör örgütlerine karşı sınırsız destek sağlanıyor. Böyle müttefiklik düşman başına! Diyelim ki söz konusu ülkeler İttifak’a dâhil oldular. İttifak dışındaki herhangi bir ülkenin saldırısına karşı beşinci madde gereği İttifak sizi koruyacak. Türkiye de bu İttifak’ın üyesi olarak sizin korunmanıza katkı sağlayacak. Fakat terör örgütü, sizin müttefikiniz Türkiye’ye karşı saldırı yaparken siz, ‘Benim yapacak bir şeyim yok!’ diyeceksiniz. Gerçekten akıllara ziyan bir durum” diye konuştu.

YUNAN MİLLETVEKİLLERİNİN PROVOKASYONU

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısında Yunan milletvekilleri ile yaşadığı gerginliğe ilişkin soru üzerine Bakan Akar, “Çok seçilmiş nazik, diplomatik bir dille kimseyi tahrik etmeden brifing verdik. Brifingimizin özü de şuydu: Türkiye ile Yunanistan arasında sorun var mı? Var. Nasıl çözülür? Konuşarak. Bununla ilgili istişari, ayrıştırma usulleri ve güven artırıcı önlemler görüşmeleri var. Konuşarak bu problemleri çözebiliriz dedik. Onlar ise mesnetsiz soru ve yorumları ile gayet olumlu giden toplantıyı amacından uzaklaştırmaya çalıştılar" dedi.

Yorumlar (0)
26
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Haziran 2022
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31