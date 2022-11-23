Bakan Akar: 471 hedef, 254 terörist etkisiz!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Millî Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmesinin tamamlanmasının ardından hemen Meclisten Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezine geçti.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Akar sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekâtı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekâtı’nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, “Harekât, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekâtta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hâle getirildi.” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarının ardından teröristlerin iyice köşeye sıkıştığına dikkati çeken Bakan Akar, “Teröristler alçakça sivil hedeflere saldırdılar. Bunları bir an önce susturacağız. Benzerini geçmişte Kilis’te, Hatay’da, Reyhanlı’da yaşadık. Ne zaman hudutların ötesini temizledik bu konuda bir noktaya geldik.” ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/EPKaN1C-BaM

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki her başarılı operasyonunun ardından olduğu gibi yine terör örgütü ile onun yurt içi ve dışındaki destekçilerinin, fitne fesat odaklarının dezenformasyon yapmaya çalıştığına dikkati çeken Bakan Akar, şunları kaydetti:

“İftirayla, fitneyle, fesatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki başarısını gölgelemeye çalışıyorlar. Tekrar ifade ediyorum ki TSK’nın tek hedefi teröristler ve teröristlere ait yapılardır. Bizim herhangi bir etnik, dinsel, mezhepsel grupla; Kürt, Arap kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Kim bunlar? PKK/YPG/PYD, DEAŞ. Kim varsa o. Teröristler için hesap zamanı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız.”

Bakan Akar, teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını da kaydetti.