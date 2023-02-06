Bakan Akar: 3 şehidimiz var, yoklama alıyoruz!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşanan depremde maalesef 3 şehidin oluğunun, uçaklarının hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Hulusi Akar, deprem bölgesindeki birliktlerde yoklama aldıklarını belirterek, Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakan Akar, "Maalesef 3 şehidimiz var. Yaralılarımız var. Şehitlerimiz ve yaralılarımızla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Ulaşılamayan personelin olduğuna ilişkin bilgiler de var, onları teyit etmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız en önemli konu enkaz altındaki personelimize ulaşabilmek. Diğer taraftan da bölgelerde valilerle gerekli koordinasyon sağlandı, gelen talepleri de karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Dost ve müttefik bazı ülkelerin Savunma Bakanlarının telefonla arayarak hem geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini hem de yardım göndermeye hazır olduklarını ifade ettiklerini belirten Bakan Akar, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün bakanlıkları, kurum ve kuruluşları arazide ve sahada. Omuz omuza çalışarak inşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz" dedi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1622546213693440003