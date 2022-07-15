Bahçeli ve Erdoğan Saraçhane'de (CANLI)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında İstanbul Saraçhane Meydanı'nda anma programı düzenleniyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Saraçhane Meydanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" düzenleniyor.

15 Temmuz temalı video gösterimiyle başlayan anma programı kapsamında sahne alan sanatçılar, şarkı ve marşlar seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak şarkı ve marşlara eşlik etti.

Sela verilen etkinlikte, 15 Temmuz şehitlerinin ismi tek tek okunurken vatandaşlar "burada" diye karşılık verdi.

Saraçhane'deki programda Cumhurbaşkanı Erdoğan da millete sesleniyor.

Türk Milleti'nin 15 Temmuz'da destan yazdığını ifade eden Erdoğan, "Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, darbe girişimini akamete uğrattı" dedi.

Erdoğan, "15 Temmuz öyle bir geceydi ki, darbecilere karşı direnmek üzere harekete geçenlerin tamamı şehadeti göze almıştı" dedi.

https://youtu.be/6IPmeuYpu_4

15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilk konuşmayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: TÜRKİYE ASLA ZİLLETE DÜŞMEYECEKTİR

Milli birlik ve dayanışma ruhunun FETÖ'nün hesaplarını boşa çıkardığını söyleyen Bahçeli, Türkiye'den yana olanlarla, Türkiye'nin karşısında olanların mücadelesinin bitmeyeceğini kaydetti. Bahçeli, milletin ve devletin bekasının her türlü siyasi arayışın önünde olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Türkiye kimsesiz bir ülke değil. Asla zillete düşmeyecektir" dedi.

Tehditlere kulak asmayacaklarını kaydeden Bahçeli, "Rehavete kapılmayacağız. Türkiye'yi geçemeyecekler. Türk Milletini yenemeyeceklerdir. Türkiye, zalimlere yem olamayacak kadar kudretlidir. Daha fazla kaynaşalım, saflarımızı daha sıkı tutalım" dedi.

"Büyük bir millet olduğumuzu dosta düşmana ispat edelim" diyen Bahçeli, "Sayın Erdoğan'ı anlayınız, anlatınız" diye konuştu.