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Bağımlılığa birlikte 'dur' denilecek

GÜNDEM 11.01.2023, 18:40
Bağımlılığa birlikte 'dur' denilecek

"Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" tanıtım programı, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden bağımlılıkla mücadele için Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğinde öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve velilere yönelik eğitimler düzenlenmesini kapsayan "Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim" Tanıtım Programı, Ankara'da MEB Şûra Salonu'nda yapıldı.

Tanıtım programında konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak sadece akademik anlamda başarılı değil; dilini, tarihini, coğrafyasını bilerek kültürüyle, sanatıyla hemhâl olmuş nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Bağımlılık konusunun bir millî güvenlik meselesi olduğunu kaydeden Bakan Özer, ülkelerin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunu hatırlatarak beşeri sermayenin niteliğinin de eğitimle artırılacağını belirtti.

2000'li yılların başında bu sermayenin verimli şekilde kullanılamadığının görüldüğünü söyleyen Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son yirmi yılda bu gecikmenin telafi edildiğini dile getirdi. Bakan Özer, "Beş yaştaki, okul öncesindeki okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 11 iken bugün yüzde 99. İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63. Ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,44. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44 iken yüzde 95'e yükseldi. Başörtüsü yasakları kaldırıldı, katsayı uygulaması kaldırıldı. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insan kaynağını verimli bir şekilde kullanma bağlamında tüm engelleri aşarak artık ikinci yüzyılın, 'Türkiye Yüzyılı'nın adımlarını atmak için projeler geliştiriyor." dedi.

Bakan Özer, mesleki eğitimde atılan adımların madde bağımlılıklarıyla ilgili mücadeleye güç vereceğini söyledi.

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE 25 MİLYON KİŞİYE ULAŞABİLİRİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasında, kadın milletvekilleri, öğretim üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla dün düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komitesi Toplantısı'na katıldığını anlatarak, toplantıda 2022 yılı değerlendirmesinin yapıldığını ve eğitimin öneminin bir kere daha anlaşıldığını belirtti.

Üniversitelerle yaptıkları bir çalışma kapsamında cezaevlerinde yaklaşık 1 yılda 1000'e yakın kişiyle görüşüldüğünü belirten Bakan Soylu, "Bunların içinde eşini öldürenler de var. Eşini öldürenlerin yüzde 71'i alkol bağımlısı, yüzde 40'ı uyuşturucu kullanıyor. Uyuşturucu bağımlılarının yüzde 81'i de sigara bağımlısı" bilgisini verdi. MEB'in son dönemlerde mesleki eğitimin güçlendirilmesi, okul öncesi eğitim, yabancı dil eğitimi ve köy yaşam merkezleri gibi önemli çalışmalara imza attığına işaret eden Soylu, "Siber suçlarla mücadele konusunda da ciddi bir tablo ortaya koyuyoruz. Burada da ciddi bir ortak yol haritası çıkardık ve bu programla beraber bunları gerçekleştireceğiz. Geçen yıl 5 milyon 900 bin çocuğumuza siber ve internet dünyasıyla ilgili yüz yüze eğitim verdik" diye konuştu.

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