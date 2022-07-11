BAÇEM’de aromaterapinin şifalı dünyasına yolculuk

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Tarladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik” temasıyla Balıkesir’de düzenlenen dünyanın ilk ve tek Aromaterapi Festivaliyle, aromaterapinin şifalı dünyasına yolculuk başladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Tarladan Hasada İyilik, Sağlık, Güzellik” temasıyla bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen, Türkiye ve dünyanın ilk ve tek Aromaterapi Festivali’nin açılışı Başkan Yücel Yılmaz’ın katılımıyla Burhaniye’deki Çiftçi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Atölye çalışmalarından tıbbi ve aromatik bitki hasadına, eğitim seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 3. Aromaterapi Festivali, katılımcılarına toprak ve bitkilerle yakından tanışma, teknik bilgi ve pratik beceri kazanma imkânı sunuyor.

Zengin, bereketli ve kıymetinin bilinmesi bir coğrafyada yaşadıklarını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bir tarafımız Ege, bir tarafımızda Marmara, diğer tarafımızda ise İç Anadolu’ya uzanan coğrafyamız. Geniş yüz ölçümümüze oranla nüfusumuz oldukça az. Yaz sezonuna girdik. Bir milyondan fazla insanın ziyaret ettiği bir bölgedeyiz şuan. Bölgede; yaz aylarında kişi başı günlük ortalama bir kilogram olmak üzere her gün bir milyon kilogram çöp topluyoruz. İstiyoruz ki bu güzellikleri hep birlikte koruyalım, sahip çıkalım. Uzun yıllardır vahşi bir şekilde depolanan, doğayı, suyumuzu kirleten çöpü sorun olmaktan çıkardık. Vahşi depolama alanlarının hepsini kapadık, ıslah ettik” dedi.

Şehrin değerlerini ortaya koyan, tanıtan çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, “Aromaterapi Festivali, bizim şehrimizin tüm güzellikleriyle dışarıya açılan yüzü. Balıkesir bilinsin, zenginleşsin istiyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Eminim bu şehirden çok değerli markalar çıkacak ve bunların her biri Balıkesir’imize katma değer olarak dönecektir” açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz ayrıca Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nin Türkiye’de eşi benzeri olmayan alternatif tarım ürünlerinin tespiti, yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi aşamasında çiftçilerin bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.