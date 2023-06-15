Babaeski Sarımsağı'na coğrafi işaret

Coğrafi işaret başvurusu Babaeski Ticaret Borsası tarafından yapılan ve süreçleri Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Babaeski Sarımsağı, mahreç işareti ile tescil almaya hak kazandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 2022 yılında Babaeski Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret başvurusu yapılan Babaeski Sarımsağının onay süreci tamamlandı.

Böylece Babaeski Sarımsağı, Kırklareli Hardaliyesi, Kırklareli Beyaz Peyniri, Kırklareli Kıvırcık Kuzu Eti, Kırklareli Meşe Balı gibi coğrafi işaret alan 5’inci ürün oldu.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı olarak coğrafi işaretli ürün sayısını arttırmaya devam ettiklerini belirtti.

Babaeski Sarımsağı ile Kırklareli’nin coğrafi işaretli ürün sayısının 5 olduğunu aktaran Şahin, “Trakya'nın ürün sayısı 25'e yükseldi. Başvurudan onay sürecine kadar laboratuvar analizleri, danışman desteği kurumumuz tarafından karşılandı. Emeği geçen ve Trakya’nın değerlerine değer katan tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ederim” dedi.