DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Ulu Önder'in aramızdan ayrılışının 84'üncü yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Babacan, deftere, "Cumhuriyetimizi 100. yılında özgürlükçü yönetimle taçlandıracağız" notunu bıraktı.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Babacan, duygularını şöyle aktardı:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN PUSULASI ŞAŞMAYACAK KADAR GÜÇLÜDÜR"

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinizin 84. yıl dönümünde sizi şükranla yâd etmek üzere huzurunuzdayız. DEVA Partisi kadroları olarak tam demokrasi hedefiyle yola çıktık. Sizin ve yol arkadaşlarınızın kararlılığı ve mücadelesi sonucunda kurduğunuz Cumhuriyetimizi, yüzüncü yılında, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir yönetimle taçlandıracağız. “Türkiye Cumhuriyeti’nin pusulası şaşmayacak kadar güçlüdür. Bu pusula, bizim emin ellerimizdedir. Tarihî yolculuğu 21. yüzyılda demokrasi ve atılım ruhuyla başarıya kavuşturmak yeni nesillere borcumuzdur. Ruhunuz şâd olsun".