Babacan AFAD'da Fuat Oktay'la görüştü... Babacan deprem bölgesine gidiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AFAD Başkanlığı’na giderek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Yunus Sezer’den deprem bölgesiyle ilgili bilgi aldı. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Babacan, 8 Şubat Çarşamba günü deprem bölgesine gideceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı AFAD Başkanlığı'nda ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaşanan deprem felaketine ilişkin kendilerine ulaşan ve teşkilatın yanı sıra yereldeki sorunları iletti.

Basına kapalı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin 11 ilini kapsayan geniş bir alanın olumsuz etkilendiğini belirterek, devletin mutlaka yerel yönetimlerle ve sivil inisiyatiflerle birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi. Kamu ile özelin iş birliği ve iyi bir koordinasyon içinde çalışması gereken bir dönemde olduklarını vurgulayan Babacan, "Biz de DEVA Partisi olarak tüm teşkilatımızla beraber yaptığımız çalışmaların merkezi hükûmet birimleriyle ve yerel yönetimlerle beraber nasıl entegre edilebileceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Umarım ki faydalı olmuştur" diye konuştu.

Öte yandan afet bölgesine 8 Şubat Çarşamba günü gideceğini açıklayan Babacan, “Yarından itibaren bizzat deprem bölgesinde gelişmeleri yerinde, arkadaşlarımızla beraber izlemeye başlayacağız. Genel merkezimizden yedi ayrı ekip tüm illere, 11 ile gitmeye başladı. Onları o illere yönlendirdik. Ben de Adana, Osmaniye, Hatay bölgesinden başlamak üzere, zaman içerisinde değişkenlik gösterebilecek bir program dahilinde 8 Şubat'tan itibaren deprem bölgesinde olacağım” dedi.