Baba-oğul kampında keyifli vakit geçirdiler

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen 7-12 yaş arası erkek çocukların babalarıyla katıldığı Baba-Oğul Kampı yoğun ilgi gördü.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi “Spor Konya Projesi” kapsamında gerçekleştirilen Baba-Oğul Kampı’nda erkek çocuklar, babalarıyla vakit geçirmenin keyfini yaşadı. 1 gece, 2 gün süren kampa 71 veli, 89 çocuk toplamda 160 kişi katıldı.

İlk gün çocuklar, babalarıyla birlikte çeşitli etkinliklere katıldı, başarılı olmak için mücadele verdi. Büyük heyecana ve eğlenceye sahne olan kampta akşam ise ateş etrafında eğlenceli yarışmalar düzenlendi.

İkinci gün Çumra Apa Barajı çevresinde 4 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı. Kampa katılanlar, yürüyüş esnasında bol bol fotoğraf çekmenin tadını çıkardı.

2023 Spor Başkenti Konya’da “Spor Konya Projesi” kapsamında düzenlenen etkinlere katılmak isteyenler “sporkonya.com.tr” adresi üzerinden kayıt yaptırabilir.