B40 dönem başkanlığı Tiran'a geçti

B40 Balkan Şehirleri Ağı'nın dönem başkanlığında Atina’dan sonra üçüncü dönem başkanlığı ise, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj’a geçti.İSTANBUL (İGFA) - B40 Balkan Şehirleri Ağı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2021 yılının Kasım ayında kurulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurucu Başkan’ı olduğu ‘B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın Tiran’da düzenlenen üçüncü zirvesine katıldı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj’ın da katıldığı zirvede konuşan İmamoğlu, “Kasım 2021'de İstanbul'da 23 belediye başkanı ile Balkanlar'da iş birliği ve diyalog tohumları ekerek başladık. O günden bu yana, 55 kişilik büyük bir aile olduk” dedi.

“Önemli ve kritik bir bölgede birlikte yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, “Bu zirve aracılığıyla ortak sorunları tespit edeceğimize ve şehirlerimizi dayanıklı ve sağlıklı hale getirme yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Ortak geleceğimizin refahı; sürdürülebilir çözümlere, dijital dönüşüme, gençlere öncelik verilmesine, sağlıklı vatandaşlara ve yerel demokrasinin güçlendirilmesine bağlıdır” ifadelerini kullandı.

İŞTE B40 AĞI ÜYESİ ŞEHİRLER

Türkiye: İstanbul, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ.

Arnavutluk: Durres, Tiran.

Bosna-Hersek: Belene, Laktasi, Saraybosna, Zenica.

Bulgaristan: Belitsa, Burgas, Dimitrovgrad, Kardzhali, Karlova, Karnobat, Plovdiv, Rakovski, Sliven, Sofia, Stara Zagora, Svilengrad, Troyan, Veliko Tarnovo.

Hırvatistan: Pula, Split, Zagreb

Yunanistan: Acharnes, Alexandropolis, Atina, Chania, Karditsa, Kilkis, Lefkada, Mytilene, Orestiada, Patras, Pella, Thessaloniki.

Kosova: Priştina, Prizren.

Karadağ: Kotor, Niksic, Podgorica.

Kuzey Makedonya: Kisela Voda, Prilep, Saraj, Skopje.

Romanya: Constanta, Fierbinti-Targ, Galati.

Sırbistan: Belgrad, Nis.