Aziz Duran Parkı’nın gece görüntüsü değişti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kalbinde yer alan Aziz Duran Parkı’na yaptığı ‘led uygulama’ çalışmasıyla estetik bir güzellik kattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaptığı uygulamalarla şehrin estetik dokusunu değiştirip sembol noktaları güzelleştiriyor. Özellikle şehir merkezindeki sosyal donatı alanlarında revizeler yapan ekipler Aziz Duran Parkı’na küçük dokunuşlarla estetik bir görüntü kattı.

KENT PARK’A IŞIK KATTI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, park içinde bulunan yürüyüş alanlarında korkuluklara ‘led ışık’ uygulaması yaptı. Sarı renk veren ışıklar açıldığı andan itibaren gece saatlerinde parka görsellik kattı. Estetik bir görünüme kavuşan parkta ayrıca yürüyüş alanları, bu çalışmayla birlikte daha ışıklı alanlar haline geldi.

“SAKARYA’MIZI GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Estetik bir zenginlik oluşturduğumuz sosyal donatı alanlarımızı değiştirmeye, dönüştürmeye, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Son olarak başlattığımız aydınlatma uygulamalarımız şehrin muhtelif noktalarında devam edecek ve Sakarya’mıza görsellik katacak. Daha güzel bir Sakarya için 7 gün 24 saat çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz” denildi.