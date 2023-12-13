Azılı dolandırıcı Adıyaman polisinden kaçamadı

Adıyaman merkezde saklandığı tespit edilen 22 farklı il ve ilçede dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Bir çok ilde dolandırıcılık yapan azılı suçlu Adıyaman'dan kaçamadı.

Alınan bilgilere göre Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir haftalık teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.G.'nin bir adreste saklandığını tespit etti.

Bölgede güvenlik önlemlerini alan ve şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Azılı zanlı işlemleri sonrasında cezaevine sevk edildi.