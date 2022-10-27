Azerbaycan'dan İGF Genel Başkanı Mesut Demir'e 'Zafer Medya Madalyası'

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir’e Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından “Zafer Medya Madalyası” takdim edildi.BURSA (İGFA) - Merkezi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Toplumsal-Siyasal Süreçler ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (İSBAM) tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti adına verilen “Zafer Medya Madalyaları”ndan biri Bursa’ya geldi.

Azerbaycan Zafer Medya Madalyası ve plaketi, genel merkezi Bursa’da bulunan İGF Genel Başkanı Mesut Demir’e, Şuşa Yılı dolayısıyla Türk Dünyası başkenti Bursa’da açılan resim sergisinde İSBAM Genel Başkanı ve İGF Azerbaycan Temsilcisi Samir Adigozelli tarafından takdim edildi.

Zafer Medya Madalyalarının takdiminin önemine değinen İSBAM Genel Başkan Samir Adigozelli, Azerbaycan’ın haklı sesini dünya kamuoyuna ulaştırılması adına görev yapan gazetecilerin yaptıklarının ülkesinde asla unutulmadığını ve bu nedenle bu madalyanın kardeş ülkenin nişanesi olduğunu dile getirdi.

İGF Genel Başkanı Mesut Demir de, kendisine ülke adına verilen madalyadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin, siyasi ve manevi desteğiyle her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğunu ifade eden Genel Başkan Demir, özellikle Şuşa Deklarasyonu’nun da iki kardeş ülke arasındaki tarihi ilişkileri stratejik ittifak düzeyine yükselttiğini söyledi.