Ayvalık'ta sezon bitti, ortaklık toz duman!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Sarımsaklı'daki çalışmaları, Sarımsaklı'da yaşayan ve plajına giden halkı canından bezdirdi.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık İlçesine bağlı, dünyaca ünlü olan Sarımsaklı sahilinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ihale sonucu yüklenici firma tarafından yaz başında başlatılan çalışma yaz sezonu sona ererken, proje henüz tamamlanamadı.

Plajdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, yarım kalmış işler ve halen çalışmayı sürdüren iş makinelerine büyük tepki gösteriyor.

Sezonun başında, kazma vurulan Sarımsaklı sahilinde sivil toplum örgütleri büyük tepki göstermiş, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de örgütlerle birlikte eyleme katılmış ve projeyle ilgili Ayvalık Belediyesi’ne bilgi verilmediği için tepki göstermişti.

İlkbahar aylarında başlayan ve sezonun sonunda bile devam eden proje sırasında, kepçeler, taş kırıcı makineler bir yandan işlerini yürütürken, diğer yandan tatil için dünyaca ünlü Sarımsaklı plajını tercih eden vatandaşlar çaresiz çalışmaları izliyor.

Bölgedeki otel ve pansiyon sahipleri, çalışmaları gören çok sayıda yerli ve yabancı turistin birkaç gün kalıp geri dönüş yaptığını, hatta hiç konaklama yapmadan bile tatilden vazgeçen vatandaşların olduğunu belirterek tepkilerini dile getirdiler.