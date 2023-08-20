Ayvalık'ta işçilerin yüzlerini güldüren protokol

Ayvalık Belediyesi'yle Belediye-İş Sendikası arasında Ayvalık Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışan kadrolu işçilerin 15 Eylül’de alacakları maaşlarından geçerli olmak üzere gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesiyle artış yapıldı. Buna göre en düşük ücret 24 bin 500 Türk Lirası’na yükseldi.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçileri kapsayan sözleşmede sosyal haklarda da iyileştirmeye gidildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesiyle çalışanları enflasyona karşı ezdirmediklerini söyledi.

Yaşanan ekonomik krizde belediye çalışanlarına cansuyu olacak sözleşmeye imzaları Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Balıkesir Belediye-iş Sendikası Başkanı Yüksel Özden attı.

Buna göre en düşük ücret 24 bin 500 Türk Lirası’na yükseldi.

Emeğin ve emekçinin, alın terinin hakkını veren bir belediye başkanı olarak atılan imzaların hayırlı olması dileğinde bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin karşılık anlayış ve iyi niyet çerçevesinde gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Balıkesir Belediye-iş Sendikası Başkanı Yüksel Özden de, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Özden, “Belediye Başkanımız Mesut Ergin’e, çalışma arkadaşlarına ve işyeri temsilcilerine de toplu iş sözleşmesiyle sağladıkları bu önemli katkı nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.