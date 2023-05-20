Ayvalık'ta 19 Mayıs heyecanı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her zamanki mutlulukla, coşkuyla, heyecanla, Cumhuriyet Meydanı’nda Çelenk Sunumu’nun ardından Hüsnü Uğural Stadı’ndaki törenle kutlandı.BALIKESİR (İGFA) - Gençlerin hazırladığı muhteşem gösteriler törene renk kattı. Balıkesir'in Ayvalık’ın başarılı genç sporcularına ödüller takdim edildi. Atatürk’ün Gençliğe Hitabı ve Gençlerin Ata’sına cevabı yüzlerce öğrenci tarafından okundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Ayvalık’ta da çeşitli etkinliklerle

kutlandı. Ayvalık kent merkezindeki, cadde, bulvar ve sokaklar kutlama öncesi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle baştan başa donatıldı, evler ve işyerleri de kutlamaya katılarak bayrama renk kattı. Gece fener alayı ve ardından Cumhuriyet Meydanı’nda Ezgi Kahvecigil ve ekibi konseriyle ardından uluslararası halk oyunları gösterileriyle kutlamalar doruğa ulaştı.