Ayvalık Belediyesi temizlik işleri çalışmalarını sürdürüyor

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, bahar ayları öncesinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - 12 ay boyunca devam eden çalışmalarda otobüs durakları baştan sona yıkanıp, silinip dezenfekte ediliyor. Güzel havaların gelmesiyle beraber çocukların da en çok vakit geçirdiği yerler itinayla temizleniyor. Parklarda, oyun gruplarında yıkama ve dezenfektasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık genelinde de detaylı temizlik çalışmaları yapan ekipler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.