Aysel Poslu'dan istismar tepkisi

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Poslu, 6 yaşında evlendirildiği ve o zamandan beri cinsel istismara uğradığı iddia edilen kişiye sahip çıktı ve olaya tepki gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Poslu, kamuoyunda büyük infiale yola açan, 6 yaşından beri cinsel istismara uğradığı iddia edilen kişiyle ilgili konuştu. Olaya büyük tepki gösteren Poslu, söz konusu kadının da her zaman yanında olduklarını söyledi.

"BU OLAYI KABUL ETMEK İMKANSIZ"

Başkan Poslu, kadınların maalesef Türkiye'de çok zor durumlarla karşılaşabildiğini belirterek, "Her gün kadına şiddet, kadın cinayetiyle uyanıyorduk. Şimdi ise daha da beteriyle karşılaştık. 6 yaşında bir kız çocuğunun başına gelenleri kabul etmemiz mümkün değil." dedi. Zanlıların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Poslu, "Bu olay her şeyin ötesinde. Ülkemizde böyle olayların yaşanması bizi kahrediyor. O kardeşimizin her zaman yanındayız. Asla yalnız değil. Bizler onun kardeşleri olarak yanındayız." diye konuştu.