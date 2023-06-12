AYÖS 7 ülkede 16 merkezde tamamlandı

Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (AYÖS), 7 ülkede bulunantoplam 16 merkezde başarıyla gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin elde ettikleri sınav sonucu ile yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvuru yapabildiği bir sınav olan AYÖS, Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yurt içinde Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Mersin, Samsun ve Van olmak üzere 9 merkezde düzenlendi.

Yurt dışında ise Almanya-Berlin, Azerbaycan-Bakü, Endonezya-Cakarta, Kazakistan-Almatı, Kırgızistan-Bişkek ve Özbekistan-Taşkent’te yapılan sınav, 11 Haziran Pazar günü tüm merkezlerde eş zamanlı gerçekleştirildi. 140 dakika süren AYÖS’te adaylara 5 seçenekli 80 soru yöneltildi.

AYÖS, bu yıl ilk kez Kırgızistan ve Özbekistan ile birlikte Endonezya’da da gerçekleştirildi.

Sınav için Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi veToplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Okan Ekim ile birlikte Endonezya’ya giden Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Yunus Emre Enstitüsünde yapılan sınav sonrası öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Rektör Ünüvar, öncelikle AYÖS'ün yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilmesine katkı sağlayan büyükelçiliklere, başkonsolosluklara, eğitim müşavirliklerine, üniversitelere, enstitülere, okullara ve bunların yetkililerine teşekkür etti.

Bu arada Rektör Ünüvar, başkent Cakarta’dakiSoekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda kendilerini karşılayan Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan'ı da ziyaret etti.

Küçükcan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Büyükelçilik Müsteşarı Ömer Orhun Çelikkol, Yunus Emre Enstitüsü Cakarta Temsilcisi Dr. Cemal Şahin’in de hazır bulunduğu görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki eğitim ilişkileri değerlendirildi.

Rektör Ünüvar, Endonezya programı kapsamında ülkenin önde gelen üniversiteleriyle de akademik iş birliğine yönelik temaslarda bulunacak.