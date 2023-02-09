Ayni yardım tırı Konya'da kaza yaptı... Tırı, Manisa kurtardı

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Konya’da yoldan çıkan ayni yardım tırını da kurtararak yoluna devam etmesini sağladı.KONYA (İGFA) - Depremden etkilenen 10 şehire yardımcı olmak için gerek devlet kurumları, gerekse de sivil toplum kuruluşları adeta seferber oldu.

Kahramanmaraş’ta yürütülen arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de, Konya’nın Karatay ilçesinde deprem bölgesine ayni yardım taşıyan ve yoldan çıkan tırı yaptığı müdahale ile kurtardı.

Yardım tırı yapılan müdahalenin ardından yeniden deprem bölgesine doğru hareket etti.