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Aylık enflasyon yüzde 3,43 arttı!

GÜNDEM 03.11.2023, 10:06
Aylık enflasyon yüzde 3,43 arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. Bağımsız araştırma grubu ENAG'a göre enflasyon aylık bazda yüzde 5,09, son 12 aylık artış ise yüzde 126,18 olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) -  TÜİK,ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP ULAŞTIRMA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,48, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,65 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 67,61, aylık yüzde 3,48 oldu.

Öte yandan Bağımsız Araştırma Grubu ENAGrup'un Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 5,09 arttı.   E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 126,18 olarak gerçekleşti. 

ENAG verilerine göre 2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise yüzde 105,48 oldu.

https://twitter.com/ENAGRUP/status/1720323181532057907

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