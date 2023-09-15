Aydınlı üreticilere Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıttı

Narenciye ürünleri zararlısı Akdeniz meyve sineği ile kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadeleyi önceliklendiren Ege İhracatçı Birlikleri, Aydınlı narenciye üreticilerine 5 bin adet Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıttı.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri, narenciye sezonunun başlamasına sayılı günler kala önemli narenciye üretim bölgelerinde üreticilere Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı desteğini sürdürüyor.

2023 yılında 769 bin tonluk Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesinin ihracatla katma değere dönüşmesi için çaba gösteren Ege İhracatçı Birlikleri geçtiğimiz haftalarda İzmirli ve Muğlalı üreticilere 10 bin adet Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıtımı gerçekleştirmişti. Ege İhracatçı Birlikleri, bu sefer Aydınlı narenciye üreticilerine 5 bin adet Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıttı.

Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı Dağıtım Töreni; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Demircan, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan’ın katılımıyla Aydın Kuşadası Davutlar’da gerçekleşti.

ÜRETİM VE İHRACATTA BAŞARI İÇİN BİYOTEKNİK MÜCADELE

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Bizler hem üreticilerimizle hem ihracatçılarımızla sıklıkla bir araya geliyoruz. Son yıllarda yaptığımız toplantıların ana gündem konusu kalıntısız üretim üzerine yoğunlaşıyor. Bizim üretim ve ihracatta başarı için 2 temel şartımız var. Kalıntısız üretim ve kaliteli üretim. Bunun için de biyoteknik mücadelenin kritik bir rolü var. Ege Bölgemizin birçok ilinde topyekün bir mücadele içindeyiz ve özellikle üreticilerimizin bilinçli bir şekilde bu mücadeleyi sürdürmesi bizim için çok önemli. Bu seneki tuzakların da üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Aydın’ın yüzde 46’sında tarım yapıldığına dikkati çekerek, "Nüfusun yüzde 55’i geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İncir ve kestanede Türkiye lideri olan ilimizde, zeytin, pamuk, çilek, narenciye, enginar gibi ürünler önemli tarım ürünleri arasında yer almaktadır. Konserve, salça gibi tarıma dayalı sanayi sektörü de Aydın ilimize önemli bir gelir sağlamaktadır. Bu veriler çerçevesinde tarımın Aydın için ne kadar önemli olduğunu benim anlatmama gerek yok, değerli üreticilerimiz zaten ürünlerinin kıymetinin farkındalar. Bu ürünlerin kalitesini yükselterek daha da değerli hale getirmek için kalıntısız, sürdürülebilir üretime büyük önem vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

BİYOTEKNİK MÜCADELENİN FAYDALARINI GÖRMEYE BAŞLADIK

Başkan Er, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak da bu sezon Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunu azaltmak için Aydın ilimize 5.000 adet meyve sineği tuzağı temin ediyoruz. Umuyorum üreticilerimiz de Tarım il ve ilçedeki mühendislerimizden de destek alarak bu tuzakları etkili bir biçimde kullandıklarında bu sezon sonunda bunun etkilerini net olarak göreceğiz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak biyoteknik mücadelemiz yaklaşık 3 yıldır devam ediyor ve faydalarını görmeye başladık. Bugünlerde ilimizde yeşil zeytin hasadına başladık çok kısa zaman sonra da narenciye hasadına başlayacağız. Aydın ilimizdeki hasat ve ihracat sezonunun üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.