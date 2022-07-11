Aydınlı çocuklar suçluyu bilimle yakalıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim Deney Evi’nde iki hafta deneylerle eğitim gören çocuklar son gün bir hırsızlık vakasını aydınlatıyorAYDIN (İGFA) - Aydin Büyüksehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nin Bilim Deney Evi kisin oldugu gibi yaz tatilinde de çocuklarin ugrak yeri olmaya devam ediyor. Bilim Deney Evi’nde iki hafta boyunca fizik, kimya ve biyoloji deneyleri yapan çocuklar son gün de bu deneyleri pekistirerek bir suçu deneylerle bilimin isiginda çözüyor. Çocuklar egitimde çok eglendiklerini ve yeni birçok sey ögrendiklerini söylerken, kendilerine bu imkâni verdigi için Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu’na tesekkür etti.

Bilime merakli tüm çocuklar davetli

Bilim Deney Evi’ndeki fen bilgisi ögretmenlerinden Zeynep Gürsoy, yaz-kis yüzlerce ögrencinin yeni seyler ögrenmek için merkeze geldigini belirtirken “Bizim amacimiz gelecegin bilim insanlarina yol açmak, onlara bu konuda yardimci olmak, onlara bilimi sevdirmek. Daha çok uygulamali olarak çocuklarimiz için okullarinda gördükleri fen bilimleri derslerine katki sunacak sekilde hem uygulamali hem de teorik deneylerimiz var” dedi. Aydin Büyüksehir Belediyesi Bilim Deney Evi’ne bilime merakli tüm çocuklari beklediklerinin altini çizen Gürsoy, “Çocuklarimiz iki hafta boyunca fizik, kimya ve biyoloji egitmenleri esliginde deneylere katildilar. Son gün de bizler tarafindan tasarlanan kriminal çalismasina girdiler. Içeriginde fizik olarak mercek ve optik deneyleri, biyolojik olarak kan deneyleri, kimya olarak da degisik tozlarin incelenmesi vardi. Çocuklar çok memnunlar, biz de çocuklarimizdan çok memnunuz. Meraklarini artirdigimizi düsünüyoruz. Baskanimiz Özlem Çerçioglu’na da velilerimiz ve çocuklarimiz adina tesekkür ediyoruz” ifadelerini kullandi.

Çocuklar ise kan gruplarini ortaya çikarmaktan kimyasallarin tepkimelerine, isik deneylerinden çesitli fizik deneylerine kadar birçok yeni sey ögrendiklerini söyledi