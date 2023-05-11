Aydın’da TOGG izdihamı

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG Aydın’ın Efeler ilçesine getirildi. İlçelerde sergilenen TOGG Efeler’de vatandaşın büyük ilgisini topladı.Kemal ETLEÇ / AYDIN (İGFA) - Yerli ve milli otomobil TOGG Aydın’ın Efeler ilçesine getirildi. Efeler kent merkezinde tur atan yerli ve milli otomobili gören vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Daha sonra Aydın Atatürk Kent Meydanı’na getirilen aracın etrafında toplanan vatandaşlar ilgiyle aracı inceledi.

Bir anda yüzlerce vatandaş TOGG’u yakından görebilmek için alana geldi. Bazı vatandaşlar TOGG almak için hazırlık yaptıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.