Aydın Söke'de zehir taciri tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonda uyuşturucu taciri tutuklandı.Express Haber / AYDIN (İGFA) - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonları sürdürüyor.

Son olarak gerçekleşen operasyonda M.Ö. (39) isimli bir şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ile malzeme ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan M.Ö.'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, 25.5 gram metamfetamin, 10.25 gram esrar, 1 adet kıyılmış tütün sarma makinası, 4 kilogram civarında tütün, 6 kutu makaron ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 630 TL bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ö., çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin etkili operasyonu, uyuşturucu ticaretine karşı kararlı mücadelenin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Emniyet birimleri, kent genelindeki benzer suçlara karşı operasyonlarını sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.