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Aydın Söke'de orman yangını kontrol altında
GÜNDEM 26.07.2022, 10:19
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Şahin KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Söke ilçesinin Argavlı bölgesinde çıkan orman yangını ekiplerin hummalı çalışmaları neticesinde tamamen kontrol altına alındı.
Dün akşam saatlerinde çıkan orman yangına müdahale eden ekipler sabah saatlerine karşı yangını tamamen söndürdü.
Kontrol altına alınan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
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