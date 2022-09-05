Aydın Nazilli il olmak istiyor... Başkan Özcan: O sene bu senedir!

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Atatürk’ün sözünü anımsatarak Nazilli’nin il olma isteğini dile getirdi. Başkan Özcan, “Atatürk’ün Nazilli’ye bir sözü var. İnşallah bu sözü değerli devlet büyüklerimiz ve parlamentomuzun gerçekleştireceğine inancımız tamdır” dedi.AYDIN (İGFA) - Nazilli kurtuluşunun 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Nazilli’nin 100. yıl kutlama törenlerine çok sayıda siyasi isim de katılırken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de telgrafla kurtuluşun 100. yılını kutladı. Törenlere katılan isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli kardeş belediyesi Bosna Hersek Jablanica Belediye Başkanı Damir Şabanoviç, parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

100. yıl etkinlikleri kapsamında hatıra sıkke basımı da oldukça ilgi gördü. Protokol üyelerinin tek tek katıldığı etkinlikte eski usulle basılan hatıra paraları dikkat çekti.

Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 3 gün sürecek kutlamaların ikinci günü top atışlarıyla başladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927 yılında söylediği ‘Nazilli atide göstereceği gelişme ile vilayet merkezi olacaktır’ sözünü hatırlattı. Başkan Özcan, “Bugün; Nazillimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlamanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Bugün; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş mücadelesinde esareti tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen, karakteri yüksek Türk Milleti’nin Nazilli’de ateşle imtihan olduğu gündür. Bugün; ‘Ya istiklal ya ölüm!’ diyerek yola çıkıp, özgürlük ve bağımsızlık için, Türkiye Cumhuriyeti için canları pahasına savaşan kahramanlarımız sayesinde kavuştuğumuz kurtuluşun 100. yıl dönümüdür. Bugün; Nazillimizin bayramıdır. Hepimize kutlu olsun” dedi.

“Nazillimiz, Kurtuluş Savaşı döneminde başta Aydın olmak üzere Muğla, Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya illerini içine alan coğrafi bölgede Milli kuvvetlerin siyasi, idari, askeri ve lojistik eksikliklerinin giderilmesi konularında 3 kongre yapılmış önemli ve büyük görevler üstlenmiş tek ilçedir" diyen Başkan Özcan, "Öyle ki Atatürk, genç Türkiye’nin en önemli yapılarından olan Sümerbank Basma Fabrikası’nı güzel Nazillimizde kurarak halkımızı onurlandırmış ve açılışında zikrettiği ‘Nazilli atide göstereceği gelişme ile vilayet merkezi olacaktır’ sözüyle de Nazillimizin önemini bir kere daha göstermiştir. Nazillimiz bu sözün müjdesiyle tüm sabır ve gayreti ile 85 yıldır il olmayı beklemektedir. Bu süreçte Nazilli elinden gelen tüm gayreti göstermiş, 1980’li yıllara kadar hem Aydın hem de Denizli’den iktisadi beşeri noktada ileri olan güzel ilçemiz siyaseten daha küçük ilçelerin il yapılmasını, sıranın kendisine de geleceği tasavvuru ile mutlulukla izlemiştir" diye konuştu.

Özcan, "O sene bu senedir. Nazillimiz kurtuluşunun 100. yılında il olmalıdır” çağrısını yineledi.