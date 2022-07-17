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Aydın Nazilli'de orman yangını sürüyor
GÜNDEM 17.07.2022, 19:39
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Şahin KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Alınan bilgilere göre yangın, Aydın'ın Nazilli ilçesi Kırcaklı bölgesinde ormanlık alanda meydana geldi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla çalışma başlattı.
Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangın 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile müdahale edildiği belirtilirken, "Ormanın Kahramanları son ateş sönene kadar, Yeşil Vatan için mücadele etmeye devam edecek" denildi.
https://twitter.com/OGMgovtr/status/1548691167377760265
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