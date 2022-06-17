Aydın Milli Parkı'nda üst düzey önlem

Aydın'da Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı havadan, karadan ve denizden 24 saat gözetleniyor.Şahin KANAT / AYDIN (İGFA) - Geçen yıl gerçekleşen yangınlarla birlikte milli parklarda artan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Havadan, karadan, denizden 7 gün 24 saat izlenen alana yerleştirilen 120 adet kamera ile gözetlemeler aralıksız sürüyor.

Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Milli Park'ta koruma ekiplerinin ve kolluk ekiplerinin 24 saat devriye ve koruma görevlerini yerine getirdiğine dikkati çekerek, denizden ve havadan da Sahil Güvenlik ekiplerinin koruma ve gözetleme yaptığı kaydedildi.

Yapılan çalışma programı ile Milli Park'a ait 3 Koruma Ekibi, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Polis ekiplerinin tamamında görev yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Alanda bulunan 120 adet anlık görüntü gönderen Fotokapan ve kamera ile koordineli olarak çalışılmaktadır. Tüm benliğimizle ,Devletimizin tüm imkanlarıyla Milli Parkımızı korumaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.