Aydın Kuşadası'nda 35 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenlere geçit vermediBüyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Olay Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre saat 06:40 sıralarında deniz açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgsini alan ekipler harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG902 kodlu bot düzensiz göçmenleri taşıyan bot durdurularak içerisinde bulunan 35 düzensiz göçmen yakalandı.