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Aydın Kuşadası açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM 28.06.2022, 10:09
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yine düzensiz göçmen grubu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerce ulaşımı olmayan adadan kurtarıldı.Şahin KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi Poyraz Koyu açıklarında meydana gelen olayda, Yunanistan unsurlarınca lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmen grup önce Türk sularına itilerek ölüme terk edildi.
İhbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-74 kodlu bot bölgeye sevk edildi.
Karadan ulaşımı olmayan adaya ulaşan ekipler kayalıklarda 7 düzensiz göçmeni tespit ederek kurtarma çalışmalarına başladı.
Yapılan işlemler sonrasında Adada ölüme terk edilen düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri için hastanelere sevk edildi.
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