Aydın Jandarması kilolarca uyuşturucu ele geçirdi

Aydın Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir eve yaptığı baskında kilolarca uyuşturucu ele geçirdi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı Nazilli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yapılan baskında kilolarca uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Jandarma'dan yapılan açıklamada Nazilli'de 4 şahsa yönelik olarak adli makamlardan alınan arama kararına istinaden ev ve eklentilerinde arama ve yakalama faaliyeti icra edildiği belirtildi. Gözaltına alınan 4 şahısa ilişkin adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Operasyonda 515 kök kenevir bitkisi, bin 52 gram kubar esrar, 2 adet gaz ve ses tabancası (kuru sıkı), 2 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.