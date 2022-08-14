Aydın Jandarma'da görev değişimi

Aydın İl Jandarma Komutanı değişti. Genel Komutan Yardımcısı emekliliğe sevk edildi.Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre; Aydın'da bulunan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil emekliliğe sevk edildi. Yerine Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş, Kork. K. Hüseyin Kurtoğlu atandı.

Yaklaşık 1 yıl önce Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Jandarma Kıd. Ab. Macit Engin de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Yerine Ardahan İl Jandarma Komutanı Jan. Kıd. Alb. Ali Naci Aldemir, Aydın İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jan. Alb. Zafer Özden ise Kastamonu İl Jandarma Komutanı oldu.