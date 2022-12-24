Aydın Efeler'de gönül seferberliği

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ramazan Subaşı, engelli Cumali Çıtacı’nın akülü tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi.AYDIN (İGFA) - Aydın’da mahalle ziyaretlerine yoğun tempoda devam eden AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ramazan Subaşı, kısa süre önce, Efeler’e bağlı Osman Yozgatlı Mahallesi’ni ziyaret etti. Kahvehane ziyaretinde, bölge halkı tarafından sevilen yüzde 91 oranında engelli olan Cumali Çıtacı ile karşılaşan iş insanı Subaşı, 59 yaşındaki evli ve 10 çocuk babası Çıtacı ile bir süre sohbet etti. Sohbet esnasında, mevcut akülü tekerlekli sandalyesinin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Çıtacı, Subaşı’dan yeni akülü tekerlekli sandalye talep etti. Talebe duyarsız kalmayan Subaşı, kendi imkanlarıyla temin ettiği akülü tekerlekli sandalye ile Çıtacı’yı ziyaret etti. Subaşı’nın akülü tekerlekli sandalye ile yanına geldiğini gören Çıtacı’nın yüzü güldü. Yeni sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Çıtacı, yardımı için Subaşı’ya teşekkür etti.

“TALEBİ GERİ ÇEVİRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİ”

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ramazan Subaşı, mahalle ziyaretleri kapsamında sık sık vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, “Osman Yozgatlı Mahallesi ziyaretimizde de Cumali abimiz ile karşılaştık. Kendisi bize, yeni akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bizim, bu talebi geri çevirmemiz mümkün değildi. Kendi yaşamını sürdürmesi için büyük öneme sahip olan tekerlekli sandalyeyi hızlıca temin ettik. Onun yeni sandalyeye kavuştuğunda yüzünde oluşan mutluluk bizim için her şeyden daha kıymetliydi” ifadelerini kullandı.

GÖNÜL SEFERBERLİĞİ İÇİN BÜTÜN ENGELLERİ AŞACAĞIZ

Aydın’da yoğun bir mahalle ziyareti temposuna başlayan Subaşı; ziyaretlerimizin en büyük amacı vatandaşlarımız ile bir araya gelerek onları dinlemekti. Bugün Cumali kardeşimizin bizlere ilettiği talebi yerine getirdiğimiz gibi ulaştığımız bütün vatandaşlarımızın da istek, talep ve önerilerini çözüme kavuşturmak noktasında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Efeler ilçemiz başta olmak üzere ilimiz genelinde gönül seferberliği ile bütün engelleri aşarak yüzleri güldürmeye devam edeceğiz.dedi