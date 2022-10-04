Aydın Efeler'de dikkatsizlik kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü araziye daldı. Kazada bir kişi yaralandı.Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi civarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, seyir halinde 09 SG 362 plakalı otomobil sürücüsü Süleyman G. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp araziye daldı.

Kontrolden çıkan araç zeytin ağaçlarına çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfiaye ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçta bulunan yaralıyı sağlık ekiplerine teslim ederken, yaralı şahıs ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.