Aydın Efeler'de bu kadarı da olmaz dedirtti! Çöp kovası hırsızlığı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında bu kadarı da olmaz dedirtti. Bir işyerine gelen esnaf, pişkinlik veren hırsızlık görüntüleri izleyince şok oldu.Şahin KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde işyerine gelen firma sahibi kapı önünde bulunan demir çöp kovasını göremeyince kameralara bakmak istedi.

Güvenlik kameralarını inceleyen firma sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Sabah saatlerinde at arabasıyla geçen ve yüzlerini gizleyen 2 kişi tarafından çöp kovası bir çuvala koyularak çalındı.

Güpegündüz gerçekleşen olayda hırsızların pişkinliği görenleri şaşkına çevirdi.