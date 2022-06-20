Aydın Didim Marina'nın gözü olacak

Aydın'ın Didim ilçesinde kurulan Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) hizmete girdi.Kemal ETLEÇ / Didim Postası (AYDIN İGFA) - Kurulumu Ocak ayında tamamlanan OMGİ istasyonu test sürecini bitirerek Didim Marina’da hizmete başladı.

Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nun hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen sade törende AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Aydın İl Meteoroloji Müdürü Musa Deveci, ilçe yöneticileri ve bazı meclis üyelerinin yanı sıra Didim Marina müdürü ile yöneticileri hazır bulundu.

Aydın İl Meteoroloji Müdürü Musa Deveci, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de kurulan Meteoroloji “Deniz OMGİ Sistemi” deniz suyu sıcaklığı, rüzgar yön ve hızı ölçerek ülkemize turist gönderen turizm operatörleri ile yurt içinde seyahat eden turistlerin turizm destinasyonlarının tercihinde ve turizm sezonunun daha geniş zaman aralığına genişlemesinde önem arz ettiğini kaydetti.

Havacılık sektöründe uçuşların daha emniyetli şekilde gerçekleştirilmesi için hava alanlarında meteorolojik gözlem ve tahminlerin yapılması elzem olduğuna dikkati çeken Deveci, "Havacılık faaliyetlerinde uçuş emniyetinin arttırılması için meteorolojik teknoloji alt yapısı güçlendirilmiştir. Pist başına ve pist sonuna “Havaalanı OMGİ” kurulmuştur. Deniz OMGİ ve Havaalanı OMGİ yatırım maliyeti 10 milyondur. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Aydın Milletvekilimiz Mustafa Savaş’a teşekkür ediyorum diye konuştu.

Aydın AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş ise böyle bir sistemin ilçemizde kurulmasında destek olan İl Müdürü ve Marina Müdürüne teşekkür etti. Dünyanın öbür ucundan Didim hakkında bilgi sahibi olunacağını ifade eden Savaş, "Deniz suyu sıcaklığı, dalga boyu ve diğer değerler hakkında bilgi sahibi olunacak. Bu cihazdan bir de Çıldır Havaalanına kurduk. Toplam maliyeti 10 milyon TL'yi bulan bu hizmet ile İHA, SIHA ve uçuşlarının güvenliği için çok önemli" dedi.