Aydın Didim'de Zabıta Müdürü saldırısına 3 tutuklama
Aydın’ın Didim ilçesinde Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu ile ilgili saldırıda şüpheli 6 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli denetimli serbest bırakıldı.D. Temel YURDAER / Hüraydın Haber (AYDIN İGFA) - Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu’na geçtiğimiz günlerde belediyedeki görevine gitmek için evinden çıktığı sırada, oğlunun yanında silahlı saldırıda bulunan maskeli tetikçi ve arkasında olduğu düşünülen kişiler, Didim ve İstanbul Emniyeti’nin ortak çalışmasıyla yakalanarak adalete teslim edildi.
6 kişi oldukları tespit edilen kişilerden E.A. , M.A.S. ve M.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Diğer şüphelilerden A.O. , M.O ve C.T. ise denetimli ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
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